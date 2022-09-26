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Минспорта срывает строительство центра для адаптивного спорта в Белгороде

26 сентября 06:46
Фото: Bel.ru
Министерство не определило источник финансирования немонтируемого оборудования. Информация прозвучала во время оперсовещания правительства области.

Согласно информации, озвученной во время оперсовещания правительства, сроки строительства центра для занятий адаптивной физкультурой и спортом под угрозой срыва. На объекте не выполняется утверждённый график производства работ (по оценке минспорта, объект в этом году введён не будет). Кроме того, министерство не определило источник финансирования немонтируемого оборудования.

Представитель министерства спорта заявила, что смету подготовили в текущем месяце. Стоимость оборудования составит 40 млн рублей.

Моё предложение — снять с содержания минспорта, потому что вы работаете плохо. Это плановый объект, решение по нему принималось в конце 2020 года. Строительство в бюджет внесли в ноябре 2021 года. Откуда вы планируете приобретать оборудование? Необходимо изыскать эти деньги в смете у минспорта. Если министерство не хочет заниматься плановой работой, предлагаю тогда в рамках текущей деятельности. Если есть вакантные ставки, давайте оттуда тоже деньги скинем. Вы срываете объект.
Вячеслав Гладков
Фото: правительство Белгородской области

Напомним, что ранее Гладков просил сократить сроки ввода центра адаптивного спорта.

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#Алина Харина#Эксклюзив#Спорт#Новости Белгорода#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Строительство#Адаптивный спорт
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