Минспорта срывает строительство центра для адаптивного спорта в Белгороде

Согласно информации, озвученной во время оперсовещания правительства, сроки строительства центра для занятий адаптивной физкультурой и спортом под угрозой срыва. На объекте не выполняется утверждённый график производства работ (по оценке минспорта, объект в этом году введён не будет). Кроме того, министерство не определило источник финансирования немонтируемого оборудования.
Представитель министерства спорта заявила, что смету подготовили в текущем месяце. Стоимость оборудования составит 40 млн рублей.
Моё предложение — снять с содержания минспорта, потому что вы работаете плохо. Это плановый объект, решение по нему принималось в конце 2020 года. Строительство в бюджет внесли в ноябре 2021 года. Откуда вы планируете приобретать оборудование? Необходимо изыскать эти деньги в смете у минспорта. Если министерство не хочет заниматься плановой работой, предлагаю тогда в рамках текущей деятельности. Если есть вакантные ставки, давайте оттуда тоже деньги скинем. Вы срываете объект.
Вячеслав Гладков