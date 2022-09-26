Минспорта срывает строительство центра для адаптивного спорта в Белгороде

Согласно информации, озвученной во время оперсовещания правительства, сроки строительства центра для занятий адаптивной физкультурой и спортом под угрозой срыва. На объекте не выполняется утверждённый график производства работ (по оценке минспорта, объект в этом году введён не будет). Кроме того, министерство не определило источник финансирования немонтируемого оборудования.