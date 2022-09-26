Минеева: Новая поддержка МСП поможет на этапе запуска бизнеса

По ее словам, для столицы крайне важным остается развитие производственного бизнеса. Москва помогает компаниям подбирать места для размещения и развития производств, например металлообрабатывающих инструментов, электроники, медицинских изделий, фармацевтической продукции и многих других. С начала этого года в столице помогли в подборе таких производственных площадок 13 компаниям. Это настоящее «плечо» для тех, кто впервые запускает свое производство, отметила Минеева. Об этом пишет newsnn.ru.
Такая поддержка поможет малым предприятиям получить большие заказы. А заказчики, в свою очередь, найдут ответственных исполнителей и подрядчиков. В дальнейшем малые и средние предприятия смогут почти целиком закрыть потребности большого бизнеса в разнообразных сферах.
Сейчас в электросетевом комплексе треть от общего объема торгов приходится на закупки у малых и средних предприятий, сообщил Андрей Рюмин, глава ПАО «Россети». Известно, что в 2021 году «Россети» заключили с малыми и средними предприятиями контракты на 215,7 миллиарда рублей.
Примером такого сотрудничества является компания «Айкью Системс», которая предоставила «Россетям» уникальный оптический трансформатор напряжения. Такому оборудованию нет аналогов ни в России, ни в мире.
Данное устройство помогает повысить точность измерений на 20%, а также обеспечить надежность работы центра питания. Также оно снижает потери электроэнергии. Его установили в Нижегородской области на магистральной подстанции «Борская», где запланированы испытания в реальных условиях.
«Россети» помогают компаниям профессионально и экономически развиваться, адаптироваться под требования реального сектора экономики и закрепиться на рынке.
Также в качестве примера можно привести сотрудничество с компанией «Этна», которая производит спецодежду, обувь и средства индивидуальной защиты.
«Россети» планируют и впредь повышать объемы закупок у предприятий МСП, в том числе за счет увеличения перечня товаров и услуг. Для этого «Россети» будут снижать требования для участия в процедуре, а также реализовывать программу партнерства, к которой подключилось 565 малых и средних компаний.
Это позволит бизнесменам видеть перспективы и заблаговременно подготовиться к выпуску продукции.
Важность такой работы отметил и президент РФ Владимир Путин. Выступая в этом году на ПМЭФ, он призвал крупнейших игроков вовлекать субъекты МСП в сферу своей деятельности. По словам экспертов, внедрение новых форм помощи МСП будет мощным стимулом и для развития крупного бизнеса, поскольку это поможет ему закрывать свои потребности товарами, выпускаемыми малыми и средними предприятиями.