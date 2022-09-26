Минеева: Новая поддержка МСП поможет на этапе запуска бизнеса

По ее словам, для столицы крайне важным остается развитие производственного бизнеса. Москва помогает компаниям подбирать места для размещения и развития производств, например металлообрабатывающих инструментов, электроники, медицинских изделий, фармацевтической продукции и многих других. С начала этого года в столице помогли в подборе таких производственных площадок 13 компаниям. Это настоящее «плечо» для тех, кто впервые запускает свое производство, отметила Минеева. Об этом пишет newsnn.ru.