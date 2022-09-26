Какой будет осень в Белгородской области

По информации Гидрометцентра России, в октябре выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в северных, центральных и восточных районах Сибирского федерального округа, на севере Бурятии и Забайкальского края, в Якутии, в Амурской области и в Хабаровском крае. Судя по карте синоптиков, предположительно, это коснётся и Белгородской области. При этом уже в конце октября ночью ожидаются минусовые температуры.