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Какой будет осень в Белгородской области

26 сентября 13:10
Фото: Bel.ru
Дождливый и ветреный сентябрь практически завершился. Журналисты «Бел.Ру» попытались узнать, какими будут ещё два осенних месяца: нужно ли белгородцам прятать зонт или уже пора утепляться?

Октябрь

По информации Гидрометцентра России, в октябре выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в северных, центральных и восточных районах Сибирского федерального округа, на севере Бурятии и Забайкальского края, в Якутии, в Амурской области и в Хабаровском крае. Судя по карте синоптиков, предположительно, это коснётся и Белгородской области. При этом уже в конце октября ночью ожидаются минусовые температуры.

Фото: Гидрометцентр России

Согласно информации о погоде, которая базируется на данных прошлых лет, средняя температура воздуха днём в Белгородской области составит +10 °C, а ночью — +6 °C. Средняя скорость ветра прогнозируется в районе 5 м/с, а влажность воздуха — 72%.

Ноябрь

В ноябре выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на севере и востоке Сибирского федерального округа, на севере Бурятии и Забайкальского края, в Якутии, и на севере Хабаровского края.

Фото: Гидрометцентр России

Ниже, чем в ноябре 2021 года средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части Хабаровского края и в Амурской области. В Белгородской области синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру в пределах нормы. Прогнозно, в начале ноября на территории региона ожидаются снег и заморозки.

В целом, исходя из информации о погоде прошлых лет, средняя температура воздуха в Белгородской области в ноябре достигнет +4 °C днём и +2 °C ночью. Средняя скорость ветра — 5 м/с, а влажность воздуха составит 82%.

 

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Прогноз погоды#Гидрометцентр#Синоптик
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