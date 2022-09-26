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Как в Белгородской области проходит предпоследний день голосования на референдумах

26 сентября 12:53
Фото: избирком Белгородской области
На избирательные участки приходят пожилые люди и семьи с маленькими детьми. Члены комиссий работают на заграничных участках и приезжают к людям на дом. Подробности сообщили в региональном избиркоме.

В Белгородской области проходит предпоследний день голосования на референдумах о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Выездное голосование сегодня проходило в Белгородском районе, Новооскольском и Шебекинском горокругах. Члены избирательных комиссий при необходимости приезжали к голосующим на дом.

На избирательных участках в числе прочих были семья с маленьким ребёнком из Луганска, пожилая пенсионерка из Мариуполя, пара из Лисичанска.

27 сентября — последний день голосования. Он пройдёт на заграничных участках в Белгороде, Алексеевке и Прохоровке. Работать они будут с 08:00 до 16:00.

Задать вопросы можно по номеру кол-центра зарубежных избирательных комиссий в Белгородской области 8(4722) 41-46-12.

Фото: избирком Белгородской области
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#Фотофакт#Общество#Белгородская область#Голосование#Референдум#Избирком#Инна Рогова
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