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Как художник Коровин Россию спас и Францию покорил

26 сентября, 19:30
А знаете ли вы, что легендарный живописец Константин Коровин во времена Первой мировой войны служил консультантом по маскировке в штабе русской армии?

В начале 18 века подобным навыком отечественные солдаты не обладали вовсе. Но за считанные месяцы научились не только мастерски прятать орудия, красить обмундирование и сооружения и даже мастерить реалистичные чучела, отвлекавшие огонь противников на себя. Существенный вклад в эту новую для наших военных науку привнес художник Коровин.

Теперь, зная эту небольшую деталь, вы сможете другими глазами посмотреть на полотна живописца. Оценить его мастерство работы с цветом и тенью можно прямо сейчас – разглядев картину «Ночной Париж», хранящейся в коллекции Донецкого художественного музея. Смотрите новый выпуск проекта «В рамках Донбасса».  

#Общество#Видео
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