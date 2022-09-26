Глава РЭО Буцаев: Заводы по переработке ТКО вдвое сократят площади полигонов

К 2030 году в РФ на мусорных полигонах станет захораниваться в два раза меньше отходов. “Такую цель предусматривают положения стратегии, направленной на создание экономики замкнутого цикла”, - заявил Буцаев. Объемы образования ТКО будут сведены к минимуму, и в хозяйственном обороте вновь появятся полезные компоненты, извлекаемые как из потребительских, так и из производственных отходов. Об этом сообщает newsnn.ru.
Инициатива предполагает, что в России построят восемь экопромышленных парков (ЭПП) в следующих российских субъектах: Нижегородской, Челябинской, Новосибирской, Ленинградской областях, Подмосковье, Ставрополье, Приморье и Краснодарском крае. В строй ЭПП намерены ввести до конца 2024 года.
В Невинномысске построят первый ЭПП. Ожидается, что суммарно с объектами резидентов он принесет к 2030 году 545 миллионов рублей в виде налоговых выплат, 25 миллионов государственная казна получит уже в 2024 году. Свыше 1200 новых рабочих мест создадут при этом непосредственно на производственных мощностях, а также в смежных сферах. Инвестиции в объекты инфраструктуры невинномысского парка эксперты оценили в миллиард рублей.
По словам Буцаева, новые меры поддержки представителей сферы переработки мусора начали готовить в середине 2021 года. “Кабмин одобрил инициативу об облигационном займе, и в течение прошлого года РЭО смог профинансировать пять проектов с помощью этого инструмента. Общая сумма составила 6,1 миллиарда рублей”, - проинформировал глава РЭО.
Из заявления Буцаева следует, что в конце осени 2021 года в Центральном банке России прошла регистрацию программа облигаций РЭО на 100 миллиардов рублей. Сегодня у оператора есть возможность привлечь эти финансовые средства с рынка и выдать деньги под субсидированную ключевую ставку в четыре-пять процентов годовых.
«Правительство также выделило 10 миллиардов рублей непосредственно на развитие инфраструктуры восьми ЭПП, - сообщил руководитель РЭО. - Речь идет об электро-, водо- и газоснабжении, транспортной инфраструктуре».
Резидентами новых проектов готовы выступить уже 25 компаний. Запланировано строительство перерабатывающих предприятий и мощностей для утилизации ТКО на сумму, превышающую 17,6 миллиарда рублей.
В руководящем аппарате РЭО детально изучают сейчас возможности компенсации до 90 процентов затрат резидентов на создание ЭПП с применением денег от размещения облигаций на бирже. Резидентам предлагают ряд преференций: льготы по налогу на прибыль, возмещение до 30 процентов затрат на закупки оборудования в рамках лизинговых договоров, а также освобождение от уплаты налога на имущество в течение пяти лет.
Буцаев акцентировал внимание на том, что задача поставлена серьезная: до 2024 года в российских регионах должны появиться до 850 объектов, общая стоимость которых составит примерно 450 миллиардов рублей.
«Времени не так много. Исходя из этого РЭО мотивирует регионы начинать работу уже сегодня, - подчеркнул руководитель компании. - Проекты должны подразумевать возможность привлекать инвесторов, деньги на возвратной основе. Но, несмотря на все меры поддержки, регионы должны понимать, что на них тоже лежит определенная финансовая и административная нагрузка».