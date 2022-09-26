Глава РЭО Буцаев: Заводы по переработке ТКО вдвое сократят площади полигонов

В Невинномысске построят первый ЭПП. Ожидается, что суммарно с объектами резидентов он принесет к 2030 году 545 миллионов рублей в виде налоговых выплат, 25 миллионов государственная казна получит уже в 2024 году. Свыше 1200 новых рабочих мест создадут при этом непосредственно на производственных мощностях, а также в смежных сферах. Инвестиции в объекты инфраструктуры невинномысского парка эксперты оценили в миллиард рублей.