Гладков выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Ижевска

Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших в связи с трагедией в одной из школ Ижевска. Соответствующий пост он опубликовал на своих страницах в соцсетях.
Сегодня в Ижевске произошла трагедия. Безжалостный расстрел ни в чём не повинных, беззащитных детей и сотрудников школы не поддаётся никакому объяснению. Мы, белгородцы, воспринимаем эту страшную трагедию как собственную.
Вячеслав Гладков
Раненым губернатор Белгородской области пожелал скорейшего выздоровления.
По данным Следственного комитета РФ, в результате стрельбы в школе погибли 13 человек, семеро из них — дети. Ранены 14 учеников и семеро взрослых. Указано, что информация по погибшим и пострадавшим ещё уточняется.
Нападавший покончил с собой. Сообщается, что стрелявшим был 34-летний выпускник этой школы. Одет он был в майку с нацистской символикой и балаклаву.
Возбуждено уголовное дело за убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ).