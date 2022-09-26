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Гладков выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Ижевска

26 сентября 11:55
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Губернатор отметил, что белгородцы воспринимают эту трагедию как собственную. Всем раненым глава региона пожелал скорейшего выздоровления. По данным СК РФ, в результате стрельбы погибли 13 человек, семеро из них — дети.

Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших в связи с трагедией в одной из школ Ижевска. Соответствующий пост он опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Сегодня в Ижевске произошла трагедия. Безжалостный расстрел ни в чём не повинных, беззащитных детей и сотрудников школы не поддаётся никакому объяснению. Мы, белгородцы, воспринимаем эту страшную трагедию как собственную.
Вячеслав Гладков

Раненым губернатор Белгородской области пожелал скорейшего выздоровления.

По данным Следственного комитета РФ, в результате стрельбы в школе погибли 13 человек, семеро из них — дети. Ранены 14 учеников и семеро взрослых. Указано, что информация по погибшим и пострадавшим ещё уточняется.

Нападавший покончил с собой. Сообщается, что стрелявшим был 34-летний выпускник этой школы. Одет он был в майку с нацистской символикой и балаклаву.

Возбуждено уголовное дело за убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Ижевск#Вячеслав Гладков#Инна Рогова
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