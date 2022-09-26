Гладков озвучил сроки начисления 100 тысяч рублей мобилизованным белгородцам

Как сообщил губернатор, он давал поручение минфину в течение недели подготовить нормативно-правовой акт по начислению единовременной выплаты всем жителям Белгородской области, которые будут призваны в рамках частичной мобилизации.
Средства начнут выплачивать с 3 октября. Сумма составит 100 тысяч рублей. Предварительно будут собраны письменные заявления резервистов, где они укажут, на какие счета переводить деньги. Это могут быть как их личные карты, так и реквизиты родственников.
Проблем в каждой семье достаточно много, у кого-то кредиты, супруга болеет, дом не достроен. Наша задача — помочь их решить. Единовременная выплата решит краткосрочную проблему и, конечно, поможет.
Вячеслав Гладков