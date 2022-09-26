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Гладков озвучил сроки начисления 100 тысяч рублей мобилизованным белгородцам

26 сентября 08:00
Фото: Bel.ru
Выплаты перечислят либо на счёт резервиста, либо его родственникам. Об этом сообщил глава региона в ходе оперативного совещания.

Как сообщил губернатор, он давал поручение минфину  в течение недели подготовить нормативно-правовой акт по начислению единовременной выплаты всем жителям Белгородской области, которые будут призваны в рамках частичной мобилизации.

Средства начнут выплачивать с 3 октября. Сумма составит 100 тысяч рублей. Предварительно будут собраны письменные заявления резервистов, где они укажут, на какие счета переводить деньги. Это могут быть как их личные карты, так и реквизиты родственников.

Проблем в каждой семье достаточно много, у кого-то кредиты, супруга болеет, дом не достроен. Наша задача — помочь их решить. Единовременная выплата решит краткосрочную проблему и, конечно, поможет.
Вячеслав Гладков

Напомним, жители региона прислали губернатору более 600 обращений по частичной мобилизации. Также ранее глава региона заявлял, что 75 жителей области, которые попали под частичную мобилизацию, не будут призваны.

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#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Выплаты#Частичная мобилизация#Минфин#Кристина Семенчук
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