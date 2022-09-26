Гладков: Нужен другой уровень качества работы врачей при частичной мобилизации

Как отметил глава региона, нужен другой уровень качества работы врачей при частичной мобилизации населения. Как итог — полное отсутствие жалоб, поскольку есть случаи, когда военкомат призывает человека, у которого есть какие-то хронические заболевания или другие проблемы со здоровьем.