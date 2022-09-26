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Гладков: Нужен другой уровень качества работы врачей при частичной мобилизации

26 сентября 07:14
Фото: Bel.ru

Гладков поручил скоординировать действия военкоматов с министерством здравоохранения

В ходе оперативного совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил региональному министру здравоохранения Андрею Иконникову наладить работу с военкоматами и не тревожить людей без разбора.

Как отметил глава региона, нужен другой уровень качества работы врачей при частичной мобилизации населения. Как итог — полное отсутствие жалоб, поскольку есть случаи, когда военкомат призывает человека, у которого есть какие-то хронические заболевания или другие проблемы со здоровьем.

С моей точки зрения, всё уже есть в медицинской карте. У нас достаточно развитый регион в части развития электронных сервисов. Нужно скоординировать действия военных комиссариатов с министерством здравоохранения в части того, чтобы не тревожить всех без разбора, поднимать шум и панику. Нужно качественно работать с призывом и призывать всех, кто годен к воинской службе, и не тревожить тех, кто имеет большие проблемы со здоровьем как хронического характера, так и временного.
Вячеслав Гладков

В качестве примера Гладков привёл случаи с переломами.

Например, человек руку сломал, зачем мы сейчас дёргаем его? В этом необходимости нет. Мне хотелось бы, чтобы вы (Андрей Иконников — прим. ред.) мне показали алгоритм ваших действий, направленных на исполнение данного поручения.
Вячеслав Гладков

Напомним, председатель Совфеда попросила чиновников ответственнее подходить к выполнению задачи по мобилизации, а не стремиться «быстрее отчитаться».

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Военная мобилизация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Частичная мобилизация#Минздрав#Военкомат
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