Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гладков назвал «сараем» строящийся офис семейного врача под Белгородом

26 сентября 06:29
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Губернатору не понравился внешний вид сооружения. По его мнению, подобные объекты должны рассматриваться на архитектурно-градостроительном совете.

На оперсовещании 26 сентября замгубернатора Белгородской области Владимир Базаров отчитался о ходе строительства амбулатории в Новосадовом и офиса семейного врача в микрорайоне Улитка Белгородского района. Губернатору Вячеславу Гладкову не понравился внешний вид здания.

На фото офис семейного врача. Мы не построим здание, которые мягко скажем, возврат в 1990-е годы? Я понимаю, что это модульное здание, но оно выглядит жутковато. Это сарай. А мы строим его в жилом корпусе.
Вячеслав Гладков
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Чиновник заявил, что минстрой должен согласовывать внешний вид зданий на архитектурно-градостроительном совете при губернаторе. Так, фасад офиса семейного врача в микрорайоне Улитка рассмотрят на ближайшем заседании.

Что касается непосредственно хода строительства, то модуль офиса семейного врача в микрорайоне Улитка собран на 70%, а благоустройство выполнено на 80%. Завершить строительство планируется до 1 ноября этого года.

С амбулаторией в Новосадовом дела сложнее — только 26 сентября строители смогут выйти на объект. Однако Базаров заверил, что модуль уже готовят. К 1 декабря объект должны сдать.

 

#Анастасия Федосеенко#Медицина#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Семейный врач#Гладков#Строительство
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18