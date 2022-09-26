Гладков назвал «сараем» строящийся офис семейного врача под Белгородом

На оперсовещании 26 сентября замгубернатора Белгородской области Владимир Базаров отчитался о ходе строительства амбулатории в Новосадовом и офиса семейного врача в микрорайоне Улитка Белгородского района. Губернатору Вячеславу Гладкову не понравился внешний вид здания.
На фото офис семейного врача. Мы не построим здание, которые мягко скажем, возврат в 1990-е годы? Я понимаю, что это модульное здание, но оно выглядит жутковато. Это сарай. А мы строим его в жилом корпусе.
Вячеслав Гладков
Чиновник заявил, что минстрой должен согласовывать внешний вид зданий на архитектурно-градостроительном совете при губернаторе. Так, фасад офиса семейного врача в микрорайоне Улитка рассмотрят на ближайшем заседании.
Что касается непосредственно хода строительства, то модуль офиса семейного врача в микрорайоне Улитка собран на 70%, а благоустройство выполнено на 80%. Завершить строительство планируется до 1 ноября этого года.
С амбулаторией в Новосадовом дела сложнее — только 26 сентября строители смогут выйти на объект. Однако Базаров заверил, что модуль уже готовят. К 1 декабря объект должны сдать.