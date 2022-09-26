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Дирекция ЮЗР отстаёт от графика по строительству ФОКа в Белгороде

26 сентября 06:39
Фото: Bel.ru
О ходе строительства объектов физической культуры и спорта, вводимых в эксплуатацию в 2022 году в рамках реализации областной программы капитальных вложений, сообщили в ходе оперативного совещания. Отставание есть по ФОКу в Белгороде.

Заказчиком строительства универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в Белгороде является региональное УКС. Контракт на выполнение работ заключили 14 апреля 2021 года. Площадь — 3 348,7 кв. м. Подрядчик — Дирекция ЮЗР. Срок исполнения контракта — 29 ноября 2022 года.

На сегодняшний день по данному объекту есть проблемные вопросы. В частности, низкий процент технической готовности (по оценке минстроя — 50%, а по оценке минспорта — 45%), не очень высокая динамика, неисполнение графика и отставание на два месяца.

Фото: Кадр из прямой трансляции оперативного совещания

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что до завершения работ остаётся половина сентября, октябрь и ноябрь.

С моей точки зрения, вы успеваете его сдать.
Вячеслав Гладков

Как отметил замгубернатора Владимир Базаров, по данному объекту остаются вопросы по благоустройству.

 

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#Кристина Семенчук#Город#Губернатор#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#ФОК#Дирекция ЮЗР#Строительство#Срок
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