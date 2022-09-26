Дирекция ЮЗР отстаёт от графика по строительству ФОКа в Белгороде

Заказчиком строительства универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в Белгороде является региональное УКС. Контракт на выполнение работ заключили 14 апреля 2021 года. Площадь — 3 348,7 кв. м. Подрядчик — Дирекция ЮЗР. Срок исполнения контракта — 29 ноября 2022 года.
На сегодняшний день по данному объекту есть проблемные вопросы. В частности, низкий процент технической готовности (по оценке минстроя — 50%, а по оценке минспорта — 45%), не очень высокая динамика, неисполнение графика и отставание на два месяца.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что до завершения работ остаётся половина сентября, октябрь и ноябрь.
С моей точки зрения, вы успеваете его сдать.
Вячеслав Гладков
Как отметил замгубернатора Владимир Базаров, по данному объекту остаются вопросы по благоустройству.