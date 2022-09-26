Девять погибших, в том числе дети: что известно о стрельбе в школе Ижевска

В Удмуртии неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе. В результате его действий погибли девять человек, пострадали ещё около 20. Сам нападавший покончил с собой.
Стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске. Местные сотрудники МВД направились на задержание, однако злоумышленник успел свести счёты с жизнью. Остальная информация о происшествии уточняется.
Напомним, 26 апреля в посёлке Вешкайма Ульяновской области мужчина открыл стрельбу в детском саду во время тихого часа. Жертвами стали нянечка и двое детей.