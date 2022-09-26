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Девять погибших, в том числе дети: что известно о стрельбе в школе Ижевска

26 сентября 09:09
Фото: МВД
26 сентября неизвестный открыл стрельбу в школе № 88. Известно, что стрелявший мужчина покончил с собой, сообщили в телеграм-канале «МВД МЕДИА».

В Удмуртии неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе. В результате его действий погибли девять человек, пострадали ещё около 20. Сам нападавший покончил с собой.

Стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске. Местные сотрудники МВД направились на задержание, однако злоумышленник успел свести счёты с жизнью. Остальная информация о происшествии уточняется.

Напомним, 26 апреля в посёлке Вешкайма Ульяновской области мужчина открыл стрельбу в детском саду во время тихого часа. Жертвами стали нянечка и двое детей.

 

#Происшествия#Стрельба в школе в Ижевске#Ижевск#Стрельба в школе#Погибшие#Наталья Корявых
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