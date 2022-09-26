Денис Мацуев назвал белгородских стипендиатов фонда «Новые имена»

Трое белгородских артистов стали стипендиатами благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Выбирали среди порядка 30 юных музыкантов в возрасте 8–16 лет. Победителей пригласили принять участие в Летней творческой школе в Суздале в 2023 году.
Как отметил народный артист РФ Денис Мацуев, он рад, что с «Новыми именами» приехали в Белгород. Участником фонда был и сам музыкант. На прослушивание он пришёл после игры в футбол.
Стипендиатами в этом году стали Артём Аракелян из Старого Оскола, ученик Пятницкой детской школы искусств имени Обрезанова Волоконовского района Егор Повидыш. Он играет на трубе. Также в число лучших вошёл ученик детской музыкальной школы № 3 Белгорода Олег Шевченко. Юный артист играет на аккордеоне.