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Денис Мацуев назвал белгородских стипендиатов фонда «Новые имена»

26 сентября 09:42
Фото: Bel.ru
Ребят пригласили поучаствовать в Летней творческой школе в 2023 году в Суздале.

Трое белгородских артистов стали стипендиатами благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Выбирали среди порядка 30 юных музыкантов в возрасте 8–16 лет. Победителей пригласили принять участие в Летней творческой школе в Суздале в 2023 году.

Как отметил народный артист РФ Денис Мацуев, он рад, что с «Новыми именами» приехали в Белгород. Участником фонда был и сам музыкант. На прослушивание он пришёл после игры в футбол.

Стипендиатами в этом году стали Артём Аракелян из Старого Оскола, ученик Пятницкой детской школы искусств имени Обрезанова Волоконовского района Егор Повидыш. Он играет на трубе. Также в число лучших вошёл ученик детской музыкальной школы № 3 Белгорода Олег Шевченко. Юный артист играет на аккордеоне. 

 

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#Культура#Новости Белгорода#Белгород#Денис мацуев#Новые имена#Фонд#Стипендиаты#Белгородцы#Наталья Корявых
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