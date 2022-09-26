Частичная мобилизация: как она проходит в Белгородской области

Всего пять дней назад президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. За это время новости о мобилизации успели обрасти фейками, в Белгородской области уехала первая группа резервистов, произошли нарушения по призыву.
Уже на следующий день после объявления частичной мобилизации губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление о её проведении в регионе. Глав районных администраций обязали оказать содействие военкоматам.
22 сентября в Старом Осколе собралась первая группа резервистов. Призывники ждали отправки около ДК «Молодёжный». Повестки они получали вечером и ночью.
В соседней Курской области готовы мобилизовать 3 тыс. человек. Эти цифры озвучил глава региона Роман Старовойт. Вскоре стало известно, что курянам, попавшим под мобилизацию, запретили покидать регион. Тех, кто уехал из области на тот момент, обязали вернуться в течение трёх дней. Тем временем в Брянской области резервистов из разных районов региона отправили в учебные центры для военной подготовки.
Не обошлось и без нарушений. В частности, в Белгороде пытались мобилизовать парня с одной почкой. В Белгородской области домой должны вернуть минимум 75 мобилизованных. Повестки вручали и студентам, и представителям важных профессий.
К слову, власти официально заявили, что студентов призывать не будут. Накануне Владимир Путин подписал указ, что учащиеся очной и очно-заочной форм обучения не попадают под мобилизацию. Призыв не грозит также работникам IT-сферы, сотрудникам банков, некоторых СМИ и операторов связи.
После объявления частичной мобилизации в Сети появились и фейки. К их числу относится и то, что в Белгородской области её проведут в кратчайшие сроки — до 1 октября. Вскоре эти данные опровергли.
Для мобилизованных военнослужащих положены и льготы. Мобилизованные россияне будут получать такую же заработную плату, как и контрактники. Им присвоят и аналогичный статус. Ранее сообщалось, что призовут порядка 300 тыс. резервистов.
Мобилизованным белгородцам обещают сохранить зарплаты на период прохождения воинской службы. Об этом ранее заявил губернатор Вячеслав Гладков. Работодателей обязали восстановить в должностях уволенных после получения повесток работников.
Напомним, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.