Частичная мобилизация: как она проходит в Белгородской области

В соседней Курской области готовы мобилизовать 3 тыс. человек. Эти цифры озвучил глава региона Роман Старовойт. Вскоре стало известно, что курянам, попавшим под мобилизацию, запретили покидать регион. Тех, кто уехал из области на тот момент, обязали вернуться в течение трёх дней. Тем временем в Брянской области резервистов из разных районов региона отправили в учебные центры для военной подготовки.