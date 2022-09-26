Буцаев: Зеленые облигации РЭО будут доступны для покупки на Московской торговой бирже

Как сообщает kp.ru, облигации РЭО сможет купить любой желающий, и доходы по ним окажутся выше, чем по вкладам в банках. Из комментариев главы РЭО Дениса Буцаева следует, что рыночный доход инвестора будет примерно на три процента выше размера ключевой ставки ЦБ РФ.
По механизму субсидирования ставки по облигациям РЭО в 2022—2024 годах в отрасль будет привлечено примерно 90 миллиардов, проинформировал Буцаев. Национальный проект под названием „Комплексная система обращения с ТКО“ на данный момент уже полностью обеспечен финансированием, подчеркнул он. Глава РЭО заверил в том, что целевые показатели, обозначенные в федеральном проекте, будут достигнуты в предусмотренные сроки.
«Речь идет о сортировке 100 процентов ТКО и снижении доли захоронения отходов на полигонах на 50 процентов к 2030 году», - заявил Буцаев.
Руководитель РЭО обратил внимание на тот факт, что из всех мер поддержки, которые оказывает оператор, приоритетными являются зеленые облигации, а также концессии. Власти субъектов будут заключать концессионные соглашения с компаниями, выступающими в качестве инвесторов. Руководство РЭО будет обеспечивать финансирование в рамках таких соглашений, привлекая деньги на торговой бирже с использованием зеленых облигаций. Оператор обеспечит в итоге финансирование до 95 процентов от всей стоимости проекта.
В 2022-2024 годах РЭО профинансирует не менее пяти десятков концессионных проектов на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Буцаев сообщил, что выпуск облигаций на Московской торговой бирже будет осуществляться на основании принципов ESG и устойчивого развития.
Руководитель экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик отметила, что зеленые облигации начали выпускать в РФ в 2018 году, но лишь со стороны РЭО имела место значительная поддержка по ставке купона первому выпуску бумаг в отрасли обращения с ТКО.
«РЭО в этом смысле войдет в историю как первая организация, которая в финансовом плане поддержала становление зеленых инвестиций в сфере обращения с отходами и вторичными ресурсами», - резюмировала Бик.
Официальный представитель РЭО заявила, что в отрасли еще не было такого, чтобы государство субсидировало купон по облигациям на 95 процентов по ключевой ставке.
РЭО и ведущие отечественные банки пришли к договоренности о совместном инвестировании в создание объектов инфраструктуры в сфере обращения с ТКО посредством выкупа облигаций.