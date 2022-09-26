Буцаев: Зеленые облигации РЭО будут доступны для покупки на Московской торговой бирже

Руководитель РЭО обратил внимание на тот факт, что из всех мер поддержки, которые оказывает оператор, приоритетными являются зеленые облигации, а также концессии. Власти субъектов будут заключать концессионные соглашения с компаниями, выступающими в качестве инвесторов. Руководство РЭО будет обеспечивать финансирование в рамках таких соглашений, привлекая деньги на торговой бирже с использованием зеленых облигаций. Оператор обеспечит в итоге финансирование до 95 процентов от всей стоимости проекта.