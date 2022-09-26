Беженцы из ЛНР рассказали, как переходили границу в Белгородскую область пешком

Станислав с семьёй приняли решение уехать в Белгородскую область после начала обстрелов Троицкого района. Границу семья переходила пешком. Со Станиславом приехала его жена с четырёхлетним ребёнком и её младший брат.
Я был рядом с домом на работе, а жена с дочкой дома. Бросил всё, прибежал домой, они в погребе сидели. Быстро собрались. Ребёнок очень боится. В погребе же не спрячешься. Пешком прошли границу. Два чемодана в руках и три рюкзака. Денег нет, куда дальше — непонятно.
Станислав
До границы, рассказывает Станислав, добрались без происшествий, на границе помогли и всё объяснили. До ПВР довёз бесплатный автобус, подчёркивает мужчина.
Прошли паспортный контроль, потом привезли в ПВР, накормили, напоили, уложили. Обеспечили условия для жизни. Ребёнок приболел, выдали лекарства, ходим на осмотр. В чае не ограничили, всё для личной гигиены выдали.
Станислав
О дальнейших планах Станислав пока не задумывался, говорит, что в первую очередь необходимо найти работу.