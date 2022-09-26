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Белгородцы привезли для беженцев вечерние платья и сапоги с отваленными подошвами

26 сентября 07:25
Фото: «Скорая молодёжная помощь»
Жители региона пытаются помочь вынужденным переселенцам и привозят одежду и обувь в пункты временного размещения, однако не всегда это делают с умом. Волонтёры «Скорой молодёжной помощи» жалуются, что вещи иногда привозят грязные, с браком и порой попросту неуместные.
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Беженцы

Волонтёры в Белгороде продолжают работать в пункте временного размещения. Среди прочего им приходится разбирать одежду, которую жители региона привозят для беженцев.

Однако не всегда белгородцы отдают вещи в нормальном состоянии, жалуются волонтёры.

Большая часть привезённой одежды — рваная, грязная или не по сезону. Простите, но это издевательство не только над настрадавшимися людьми, но и над волонтёрами, которые перебирают тонну одежды каждый день. Мы тратим своё время и вынуждены копаться в грязном белье. В самом прямом смысле этого слова. Мы уже не обращаем внимание на вечерние платья и туфли на шпильках. Кто-то видимо хочет, чтобы мы устроили на ПВР светскую вечеринку.
из обращения «Скорой молодёжной помощи»

По словам активистов СМП, проблемы есть и с обувью. Так, накануне в ПВР привезли сапоги с отваленными подошвами.

Волонтёры убедительно просят белгородцев привозить вещи в нормальном состоянии, а не те, которые долгое время были «в чулане». Беженцам нужна одежда по сезону, новая или хотя бы чистая и без брака.

В приоритете необходимы футболки, шлёпки, нижнее бельё, носки, кроссовки, спортивные костюмы. Парадную одежду, вечерние платья и костюмы привозить не стоит.

О том, что не нужно отдавать старые вещи с дырками, ранее говорил и губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона поблагодарил белгородцев за чуткость, но добавил, что ненужная бракованная одежда беженцам не нужна.

Фото: «Скорая молодёжная помощь»
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#Инна Рогова#Общество#Беженцы#Белгород#Скорая молодёжная помощь#Волонтёры#Одежда#Обувь
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