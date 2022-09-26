Белгородцы начали возлагать цветы у памятника после трагедии в Ижевске

Белгородцы скорбят вместе со всеми россиянами после трагедии, произошедшей в Ижевске 26 сентября. Горожане приходят к стихийному мемориалу на Народном бульваре и оставляют цветы с игрушками.
Сегодня мужчина устроил стрельбу в ижевской школе № 88. Местные сотрудники правоохранительных органов не успели задержать напавшего — он свёл счёты с жизнью.
В российских СМИ публикуют разные данные о количестве погибших. По последней информации погибли 15 человек, из них 11 дети. Ранения получили 22 ребёнка и двое взрослых.