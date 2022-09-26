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Белгородцы начали возлагать цветы у памятника после трагедии в Ижевске

26 сентября 15:00
Фото: администрация Белгорода
Горожане приходят к стихийному мемориалу на Народном бульваре у памятника учительнице и приносят цветы с игрушками, сообщили в мэрии.

Белгородцы скорбят вместе со всеми россиянами после трагедии, произошедшей в Ижевске 26 сентября. Горожане приходят к стихийному мемориалу на Народном бульваре и оставляют цветы с игрушками.

Сегодня мужчина устроил стрельбу в ижевской школе № 88. Местные сотрудники правоохранительных органов не успели задержать напавшего — он свёл счёты с жизнью.

В российских СМИ публикуют разные данные о количестве погибших. По последней информации погибли 15 человек, из них 11 дети. Ранения получили 22 ребёнка и двое взрослых.

 

мемориал погибшим после стрельбы в Ижевскемемориал погибшим после стрельбы в Ижевске
мемориал погибшим после стрельбы в Ижевске
Фото: администрация Белгорода
#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Стрельба в ижевской школе#Мемориал#Белгородцы#Наталья Корявых
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