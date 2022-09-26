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Белгородский кол-центр по вопросам частичной мобилизации будет работать круглосуточно

26 сентября 05:34
Фото: Bel.ru
В связи с этим количество работников службы «122» увеличат до 60, заявил губернатор в соцсети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число работников службы «122» увеличат до 60, а сам кол-центр начнёт работать круглосуточно из-за количества звонков, связанных с частичной мобилизацией.

Днём ранее чиновник отмечал, что получил свыше 600 обращений с вопросами о частичной мобилизации. Белгородцы связываются по телефону 122, с помощью приёмной или чат-бота в «Телеграме» (@mobilization_BO_bot).

Что касается региональной поддержки мобилизованным, то стало известно, что призванные военные получат по 100 тысяч рублей. Их выплатят в течение двух недель.

#Анастасия Федосеенко#Общество#Губернатор#Военная мобилизация#Белгородская область#Частичная мобилизация#Кол-центр
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