Белгородский кол-центр по вопросам частичной мобилизации будет работать круглосуточно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число работников службы «122» увеличат до 60, а сам кол-центр начнёт работать круглосуточно из-за количества звонков, связанных с частичной мобилизацией.
Днём ранее чиновник отмечал, что получил свыше 600 обращений с вопросами о частичной мобилизации. Белгородцы связываются по телефону 122, с помощью приёмной или чат-бота в «Телеграме» (@mobilization_BO_bot).
Что касается региональной поддержки мобилизованным, то стало известно, что призванные военные получат по 100 тысяч рублей. Их выплатят в течение двух недель.