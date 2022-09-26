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Белгородские коммунальщики обратились к Гладкову с просьбой обеспечить им «бронь»

26 сентября 15:05
Фото: Bel.ru
Сотрудники сферы ЖКХ попросили предоставить «бронь» или отсрочку для бесперебойной работы сектора.

Белгородские коммунальщики просят губернатора Вячеслава Гладкова обеспечить им «бронь» или отсрочку от призыва в условиях частичной мобилизации. Это необходимо для бесперебойной работы в секторе ЖКХ.

Письмо губернатору направил президент региональной ассоциации организаций ЖКХ Сергей Бочарников. Он также отметил, что ЖКХ — одна из важнейших отраслей жизнеобеспечения города.

Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому не будут призывать студентов. Это распространяется на учащихся очной и очно-заочной форм обучения. 

 

#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Военная мобилизация#Коммунальщики#Бронь#Отсрочка от призыва#Наталья Корявых
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