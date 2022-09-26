Белгородские коммунальщики обратились к Гладкову с просьбой обеспечить им «бронь»

Белгородские коммунальщики просят губернатора Вячеслава Гладкова обеспечить им «бронь» или отсрочку от призыва в условиях частичной мобилизации. Это необходимо для бесперебойной работы в секторе ЖКХ.
Письмо губернатору направил президент региональной ассоциации организаций ЖКХ Сергей Бочарников. Он также отметил, что ЖКХ — одна из важнейших отраслей жизнеобеспечения города.
Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому не будут призывать студентов. Это распространяется на учащихся очной и очно-заочной форм обучения.