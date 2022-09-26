Белгородские депутаты решили не устанавливать флаг и герб в судах, которых нет

Как отметил член комитета облдумы по социальной политике Сергей Балашов, проект закона подготовили из-за необходимости приведения регионального закона в соответствие с федеральным. Так, с 1 января 2023 года из судебной системы РФ исключаются конституционные уставные суды субъектов РФ.
Поэтому в проекте предлагается исключить из областного закона положения о размещении герба Белгородской области и об установлении флага в залах судебных заседаний уставного суда региона. При этом Балашов отметил, что в Белгородской области такой суд создан не был.
Профильный комитет порекомендовал принять депутатам закон области, сокращая процедуру второго и третьего чтений. Избранники народа решение поддержали.