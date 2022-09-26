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Белгородская тепловая компания может не получить паспорт готовности к зиме

26 сентября 13:12
Фото: Bel.ru
Об этом заявил заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин. Свой доклад он представил на заседании облдумы. Речь идёт о предприятии в Яковлевском горокруге.

Как сообщил чиновник, в настоящий момент Верхне-Донское управление Ростехнадзора проводит проверку готовности к работе в осенне-зимний период по муниципальным комиссиям. Работа ведётся во всех 22 районах. При этом уже есть выданные замечания, которые не влияют на начало отопительного сезона.

По результатам оценки готовности Яковлевского горокруга установлено, что есть риск неполучения паспорта готовности по организации «Белрегионтеплоэнерго». Есть замечания по подготовке систем приёма и разгрузки резервного топлива, мазута, топливоприготовления и топливоподачи на центральные котельные в городе Строителе. Они до сих пор не устранены.
Антон Шопин

Шопин добавил, что указанные нарушения выявили в 2018 году и Яковлевский районный суд продлил срок устранения предписания до 1 июля 2023 года.

 

 

 

 

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#Город#Эксклюзив#Яковлевский городской округ#Тепловая компания#Документы#Паспорт#Проверка#Кристина Семенчук
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