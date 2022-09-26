Белгородская тепловая компания может не получить паспорт готовности к зиме

Как сообщил чиновник, в настоящий момент Верхне-Донское управление Ростехнадзора проводит проверку готовности к работе в осенне-зимний период по муниципальным комиссиям. Работа ведётся во всех 22 районах. При этом уже есть выданные замечания, которые не влияют на начало отопительного сезона.