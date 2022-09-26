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Posted 26 сентября 2022, 13:12

Published 26 сентября 2022, 13:12

Modified 26 сентября 2022, 13:41

Updated 26 сентября 2022, 13:41

Белгородская тепловая компания может не получить паспорт готовности к зиме

26 сентября 2022, 13:12
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Паспорт
Об этом заявил заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин. Свой доклад он представил на заседании облдумы. Речь идёт о предприятии в Яковлевском горокруге.

Как сообщил чиновник, в настоящий момент Верхне-Донское управление Ростехнадзора проводит проверку готовности к работе в осенне-зимний период по муниципальным комиссиям. Работа ведётся во всех 22 районах. При этом уже есть выданные замечания, которые не влияют на начало отопительного сезона.

По результатам оценки готовности Яковлевского горокруга установлено, что есть риск неполучения паспорта готовности по организации «Белрегионтеплоэнерго». Есть замечания по подготовке систем приёма и разгрузки резервного топлива, мазута, топливоприготовления и топливоподачи на центральные котельные в городе Строителе. Они до сих пор не устранены.
Антон Шопин

Шопин добавил, что указанные нарушения выявили в 2018 году и Яковлевский районный суд продлил срок устранения предписания до 1 июля 2023 года.

 

 

 

 

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#Кристина Семенчук#Город#Паспорт#Проверка#Эксклюзив#Документы#Яковлевский городской округ
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