Белгородка рассказала, как чудом выжила с семимесячной дочерью во время обстрела

Среди прочего корреспонденты пообщались с женой мужчины, который погиб 16 сентября при обстреле Валуек. В ту ночь Анастасия с семимесячной дочерью едва выжили: осколки пролетели в нескольких сантиметрах от детской кроватки.
Всё произошло за несколько секунд. Я накрыла собой ребёнка. У меня осколки в плече остались. Завалило штукатуркой, всё было в дыму, горело. Шифер «стрелял». До сих пор руки дрожат.
жена погибшего Анастасия
Журналисты упомянули обстрелы Журавлёвки, Логачёвки, Двулучного, поговорили с очевидцами событий — жителями приграничья. Упомянули и о работе системы ПВО в областном центре.
Белгородцы рассказали журналистам и об ещё одном случае, закончившемся трагично. По словам жителя региона, ранее его соседи вернулись в населённый пункт, чтобы покормить охотничьих собак. В итоге мужчину ранило, а его жену убило. Населённый пункт, в котором всё это произошло, белгородец не назвал. Судя по всему, речь идёт о Красном Хуторе, где погибла женщина и пострадали ещё двое.