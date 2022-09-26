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Белгородка рассказала, как чудом выжила с семимесячной дочерью во время обстрела

26 сентября 07:51
Фото: кадр из сюжета НТВ
Кадры сделали в приграничных сёлах, а также в Валуйках, где корреспонденты поговорили с женой погибшего при обстреле мужчины. О жизни населённых пунктов в условиях постоянной опасности сняли сюжет журналисты НТВ.
Сюжет
Обстрел

Среди прочего корреспонденты пообщались с женой мужчины, который погиб 16 сентября при обстреле Валуек. В ту ночь Анастасия с семимесячной дочерью едва выжили: осколки пролетели в нескольких сантиметрах от детской кроватки. 

Всё произошло за несколько секунд. Я накрыла собой ребёнка. У меня осколки в плече остались. Завалило штукатуркой, всё было в дыму, горело. Шифер «стрелял». До сих пор руки дрожат.
жена погибшего Анастасия

Журналисты упомянули обстрелы Журавлёвки, Логачёвки, Двулучного, поговорили с очевидцами событий — жителями приграничья. Упомянули и о работе системы ПВО в областном центре.

Белгородцы рассказали журналистам и об ещё одном случае, закончившемся трагично. По словам жителя региона, ранее его соседи вернулись в населённый пункт, чтобы покормить охотничьих собак. В итоге мужчину ранило, а его жену убило. Населённый пункт, в котором всё это произошло, белгородец не назвал. Судя по всему, речь идёт о Красном Хуторе, где погибла женщина и пострадали ещё двое.

 

Фото: НТВ
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