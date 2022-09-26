Белгородка рассказала, как чудом выжила с семимесячной дочерью во время обстрела

Белгородцы рассказали журналистам и об ещё одном случае, закончившемся трагично. По словам жителя региона, ранее его соседи вернулись в населённый пункт, чтобы покормить охотничьих собак. В итоге мужчину ранило, а его жену убило. Населённый пункт, в котором всё это произошло, белгородец не назвал. Судя по всему, речь идёт о Красном Хуторе, где погибла женщина и пострадали ещё двое.