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Белгородка отсудила у ДСК 240 тысяч рублей за нарушение сроков по договору

26 сентября 13:35
Фото: Bel.ru
Компания должна была передать объект долевого строительства в течение полугода с момента ввода в эксплуатацию, однако нарушила сроки. Суд встал на сторону белгородки и постановил выплатить ей неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Процесс выплаты ускорили приставы, сообщили в УФССП.

Белгородка заключила договор с АО «Домостроительная компания — специализированный застройщик». По условиям документа, ей должны были передать объект долевого строительства в течение полугода с момента ввода дома в эксплуатацию. Однако сроки в итоге изменились.

Женщина обратилась в суд. Там встали на её сторону и постановили, что компания должна заплатить белгородке неустойку, компенсацию морального вреда и штраф — 240 тыс. рублей.

К делу подключились приставы. Они вынесли запрет на регистрационные действия на автомобили Toyota Land Cruiser, Lexus LS, Ford Focus, Renault Sandero, а также на 28 единиц недвижимости. Помимо этого, арест наложили на нежилое помещение компании.

В итоге ДСК не стала затягивать и полностью погасила задолженность.

АО «Домостроительная компания — специализированный застройщик» работает в Белгороде с 2002 года. Гендиректором является Максим Егоров — депутат горсовета Белгорода.

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#Общество#Белгородская область#Дск#Суд#Приставы#Долевое строительство#Инна Рогова
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