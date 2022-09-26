Белгородка отсудила у ДСК 240 тысяч рублей за нарушение сроков по договору

Белгородка заключила договор с АО «Домостроительная компания — специализированный застройщик». По условиям документа, ей должны были передать объект долевого строительства в течение полугода с момента ввода дома в эксплуатацию. Однако сроки в итоге изменились.
Женщина обратилась в суд. Там встали на её сторону и постановили, что компания должна заплатить белгородке неустойку, компенсацию морального вреда и штраф — 240 тыс. рублей.
К делу подключились приставы. Они вынесли запрет на регистрационные действия на автомобили Toyota Land Cruiser, Lexus LS, Ford Focus, Renault Sandero, а также на 28 единиц недвижимости. Помимо этого, арест наложили на нежилое помещение компании.
В итоге ДСК не стала затягивать и полностью погасила задолженность.
АО «Домостроительная компания — специализированный застройщик» работает в Белгороде с 2002 года. Гендиректором является Максим Егоров — депутат горсовета Белгорода.