Белгородец забрал чужой автомобиль на покраску, продал его и скрылся

Белгородец выставил объявление, что занимается покраской машин. Автовладелец обратился к нему, но вместо покраски аферист продал машину и скрылся. Потерпевший обратился в полицию.
33-летний подозреваемый выставил авто на продажу. К нему обратился покупатель. Он заплатил мошеннику 150 тыс. рублей в качестве предоплаты. Злоумышленник объяснил отсутствие документов срочной продажей и пообещал привезти их позже, однако сбежал.
Покупатель заподозрил неладное и сообщил о произошедшем в полицию. Вскоре выяснилось, что машина краденая. Автомобиль уже вернули владельцу. Подозреваемый задержан. Ему грозит до шести лет колонии.