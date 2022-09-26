Белгородец забрал чужой автомобиль на покраску, продал его и скрылся

33-летний подозреваемый выставил авто на продажу. К нему обратился покупатель. Он заплатил мошеннику 150 тыс. рублей в качестве предоплаты. Злоумышленник объяснил отсутствие документов срочной продажей и пообещал привезти их позже, однако сбежал.