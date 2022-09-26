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Белгородец забрал чужой автомобиль на покраску, продал его и скрылся

26 сентября 11:39
«Продавец» получил предоплату от покупателя и пообещал позже привезти документы на авто. В итоге злоумышленник скрылся, сообщили в региональном УМВД.

Белгородец выставил объявление, что занимается покраской машин. Автовладелец обратился к нему, но вместо покраски аферист продал машину и скрылся. Потерпевший обратился в полицию.

33-летний подозреваемый выставил авто на продажу. К нему обратился покупатель. Он заплатил мошеннику 150 тыс. рублей в качестве предоплаты. Злоумышленник объяснил отсутствие документов срочной продажей и пообещал привезти их позже, однако сбежал.

Покупатель заподозрил неладное и сообщил о произошедшем в полицию. Вскоре выяснилось, что машина краденая. Автомобиль уже вернули владельцу. Подозреваемый задержан. Ему грозит до шести лет колонии.

 

 

#Происшествия#Новости Белгорода#Мошенник#Покраска автомобиля#Кража автомобиля#Наталья Корявых
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