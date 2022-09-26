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Белгородэнерго обеспечило мощностью новый жилой комплекс в Старом Осколе

26 сентября 08:08
Фото: Белгородэнерго
Филиал ПАО «Россети Центр» — Белгородэнерго» обеспечил возможность технологического присоединения нового жилого комплекса, строительство которого ведётся в микрорайоне «Космос» Старого Оскола. Проектом предусмотрено возведение трёх многоквартирных жилых домов и собственной социальной инфраструктуры.

Для выдачи 1428,8 кВт мощности энергетики построили три комплектных трансформаторных подстанции, оснащенные новейшими каналами связи и передачи данных, проложили порядка 5,3 км кабельных линий электропередачи и выполнили реконструкцию закрытой трансформаторной подстанции с целью подключения дополнительного оборудования. Энергообъекты построены с использованием современной российской электротехники и материалов.

Электроснабжение нового жилого комплекса будет осуществляться от подстанции 110 кВ «Пушкарная» по второй категории надёжности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной. Основными объектами потребления станут электрооборудование квартир и офисов, общедомовое и наружное освещение, лифты, домофоны, насосы и системы вентиляции.

Фото: Белгородэнерго

Известно, что главной особенностью нового жилого комплекса станет концепция «Двор без автомобилей». Для этого застройщик вынесет гостевые парковки за пределы дворовой территории, а для жителей предусмотрит подземный паркинг. Планируется, что первые этажи многоэтажек отдадут под коммерческие и социальные цели: магазины, фитнес-клубы и образовательные центры.

Белгородэнерго ведет активную работу по подключению новостроек к сетям, внося тем самым свой вклад в реализацию нацпроекта «Жильё и городская среда». Напряжение подается сразу по мере готовности заявителя.
Ярослав Юриков, и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Фото: Белгородэнерго
#Общество#Новости компаний#Белгородская область#Белгородэнерго
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