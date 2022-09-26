Белгородэнерго обеспечило мощностью новый жилой комплекс в Старом Осколе

Электроснабжение нового жилого комплекса будет осуществляться от подстанции 110 кВ «Пушкарная» по второй категории надёжности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной. Основными объектами потребления станут электрооборудование квартир и офисов, общедомовое и наружное освещение, лифты, домофоны, насосы и системы вентиляции.