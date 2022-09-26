Александр Емельяненко проиграл Дацику нокаутом

За состоянием бойца из Белгородской области россияне наблюдают не первый месяц. В мае Александр попал на лечение от алкоголизма в клинику в Екатеринбурге. Состояние спортсмена было тяжёлым, однако его менеджер Никита Бурчак заявил, что после лечения боец вернётся к тренировкам.