Александр Емельяненко проиграл Дацику нокаутом

Вячеслав Дацик нокаутировал Александра Емельяненко в бою. Боец из Старого Оскола рассказал о причинах поражения. Он также потребовал реванш.
За состоянием бойца из Белгородской области россияне наблюдают не первый месяц. В мае Александр попал на лечение от алкоголизма в клинику в Екатеринбурге. Состояние спортсмена было тяжёлым, однако его менеджер Никита Бурчак заявил, что после лечения боец вернётся к тренировкам.
Так и произошло — академия единоборств РМК взяла спортсмена. Постепенно боец начал возвращаться в спорт. Однако Александр, будучи не в лучшей форме, вышел на бой против Дацика. Состязание закончилось для Емельяненко нокаутом, пишет издание «Чемпионат».
Сразу после боя Александр записал видеообращение к фанатам. Он рассказал, что ошибся — недооценил его. Спортсмен пообещал, что больше таких ошибок не допустит, и заявил, что потребует реванш.