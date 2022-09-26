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Posted 26 сентября 2022, 09:20

Published 26 сентября 2022, 09:20

Modified 26 сентября 2022, 09:29

Updated 26 сентября 2022, 09:29

Александр Емельяненко проиграл Дацику нокаутом

26 сентября 2022, 09:20
На видео на своей странице боец из Старого Оскола рассказал о причинах поражения и о своих требованиях реванша.

Вячеслав Дацик нокаутировал Александра Емельяненко в бою. Боец из Старого Оскола рассказал о причинах поражения. Он также потребовал реванш.

За состоянием бойца из Белгородской области россияне наблюдают не первый месяц. В мае Александр попал на лечение от алкоголизма в клинику в Екатеринбурге. Состояние спортсмена было тяжёлым, однако его менеджер Никита Бурчак заявил, что после лечения боец вернётся к тренировкам.

Так и произошло — академия единоборств РМК взяла спортсмена. Постепенно боец начал возвращаться в спорт. Однако Александр, будучи не в лучшей форме, вышел на бой против Дацика. Состязание закончилось для Емельяненко нокаутом, пишет издание «Чемпионат».

Сразу после боя Александр записал видеообращение к фанатам. Он рассказал, что ошибся — недооценил его. Спортсмен пообещал, что больше таких ошибок не допустит, и заявил, что потребует реванш.

 

#Спорт#Александр емельяненко#Нокаут
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