Зимой в Белгороде откроют движение по всему мосту на улице Студенческой

В Белгороде продолжается ремонт путепровода по улице Студенческой. Так, на северной части моста строители приводят в порядок бетонные элементы, монтируют перильное ограждение и выполняют другие работы.
Как заявили в телеграм-канале мэрии, движение по путепроводу планируется открыть до 15 октября 2022 года. Южную часть моста продолжат ремонтировать в 2023 году. Все работы планируется завершить до конца мая.
Как уточнили «Бел.Ру» в мэрии, зимой движение будет открыто по всему мосту. Весной рабочие начнут приводить в порядок южную часть путепровода.