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Зимой в Белгороде откроют движение по всему мосту на улице Студенческой

25 сентября 13:46
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Весной работы по ремонту путепровода продолжат, заявили в мэрии Белгорода.

В Белгороде продолжается ремонт путепровода по улице Студенческой. Так, на северной части моста строители приводят в порядок бетонные элементы, монтируют перильное ограждение и выполняют другие работы.

Как заявили в телеграм-канале мэрии, движение по путепроводу планируется открыть до 15 октября 2022 года. Южную часть моста продолжат ремонтировать в 2023 году. Все работы планируется завершить до конца мая.

Как уточнили «Бел.Ру» в мэрии, зимой движение будет открыто по всему мосту. Весной рабочие начнут приводить в порядок южную часть путепровода.

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#Анастасия Федосеенко#Город#Новости Белгорода#Белгород#Ремонт#Мост
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