В двух районах Белгородской области неправильно оформили документы мобилизованным

25 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил мобилизованных местных жителей, которых перевезли в другой регион. Так, по словам чиновника, выяснилось, что в Красногвардейском районе и Шебекинском горокруге не смогли до конца оформить документы.
В районах уже около десяти насчитал. Разбираемся с военным комиссариатом Белгородской области, почему такое произошло. Ситуацию максимально быстро исправим. Такого не должно быть!
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что сотрудники комиссариата уже выехали на место для исправления ошибки.
Напомним, мобилизованным белгородцам выплатят по 100 тысяч рублей. Такое решение приняли региональные власти.