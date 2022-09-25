В двух районах Белгородской области неправильно оформили документы мобилизованным

25 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил мобилизованных местных жителей, которых перевезли в другой регион. Так, по словам чиновника, выяснилось, что в Красногвардейском районе и Шебекинском горокруге не смогли до конца оформить документы.