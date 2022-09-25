Стало известно, почему в Белгородской области не вводят военное положение

Белгородка Марина Беседина спросила у губернатора в комментариях, почему в регионе не вводят военное положение. Ей ответил мэр областного центра Антон Иванов.
Чиновник заявил, что такое решение принимает президент РФ, так как такая мера влечёт за собой определённые ограничения и запреты, а также оказывает влияние на экономику и все сферы жизни.
Возможно, сейчас не та ситуация, при которой это того требует.
Антон Иванов
Также, по словам Иванова, основанием для введения военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных её местностях является агрессия против РФ или непосредственная угроза агрессии.
Отметим, что на территории Белгородской области действует «жёлтый» уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 7 октября.