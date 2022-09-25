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Стало известно, почему в Белгородской области не вводят военное положение

25 сентября 08:26
Фото: Bel.ru
По словам мэра Иванова, основанием для этого является агрессия или её угроза против РФ. Это он заявил в комментариях под публикацией губернатора.

Белгородка Марина Беседина спросила у губернатора в комментариях, почему в регионе не вводят военное положение. Ей ответил мэр областного центра Антон Иванов.

Чиновник заявил, что такое решение принимает президент РФ, так как такая мера влечёт за собой определённые ограничения и запреты, а также оказывает влияние на экономику и все сферы жизни.

Возможно, сейчас не та ситуация, при которой это того требует.
Антон Иванов

Также, по словам Иванова, основанием для введения военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных её местностях является агрессия против РФ или непосредственная угроза агрессии.

Отметим, что на территории Белгородской области действует «жёлтый» уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 7 октября.

 

#Анастасия Федосеенко#Общество#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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