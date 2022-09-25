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Мобилизованным белгородцам выплатят по 100 тысяч рублей

25 сентября 16:48
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Выплаты произведут в течение двух недель, заявил губернатор в телеграм-канале.

25 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с жителями региона, которые попали под частичную мобилизацию. Их перевезли в другой субъект РФ.

Глава региона заявил, что всем призванным в рамках частичной мобилизации единовременно выплатят по 100 тысяч рублей.

По словам губернатора, выплаты произведут в течение двух недель. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

К слову, власти региона не раскрывают точное количество мобилизованных в Белгородской области из соображений безопасности.

#Анастасия Федосеенко#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Выплаты
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