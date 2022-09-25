Мобилизованным белгородцам выплатят по 100 тысяч рублей

25 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с жителями региона, которые попали под частичную мобилизацию. Их перевезли в другой субъект РФ.
Глава региона заявил, что всем призванным в рамках частичной мобилизации единовременно выплатят по 100 тысяч рублей.
По словам губернатора, выплаты произведут в течение двух недель. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
К слову, власти региона не раскрывают точное количество мобилизованных в Белгородской области из соображений безопасности.