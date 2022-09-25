Ещё одна белгородка скончалась от коронавируса

По состоянию на 25 сентября в Белгороде от коронавируса скончалась 79-летняя пациентка. За её жизнь боролись врачи горбольницы № 2.
Всего в Белгородской области насчитывается 2289 пациентов, которые умерли от ковида, сообщает региональный оперштаб.
На 25 сентября ковид в Белгородской области обнаружили ещё у 499 человек. С начала пандемии специалисты выявили 152 049 случаев заражения коронавирусом в регионе.
Известно, что госпитализированы 430 человек, восемь находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.
За минувшие сутки выздоровели от коронавируса ещё 441 пациент. Всего в Белгородской области от заболевания избавились 144 912 человек.