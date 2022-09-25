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Ещё одна белгородка скончалась от коронавируса

25 сентября 11:20
Фото: Bel.ru
Всего в регионе от ковида умерли свыше двух тысяч человек, отмечает областной оперштаб.

По состоянию на 25 сентября в Белгороде от коронавируса скончалась 79-летняя пациентка. За её жизнь боролись врачи горбольницы № 2.

Всего в Белгородской области насчитывается 2289 пациентов, которые умерли от ковида, сообщает региональный оперштаб.

На 25 сентября ковид в Белгородской области обнаружили ещё у 499 человек. С начала пандемии специалисты выявили 152 049 случаев заражения коронавирусом в регионе.

Известно, что госпитализированы 430 человек, восемь находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки выздоровели от коронавируса ещё 441 пациент. Всего в Белгородской области от заболевания избавились 144 912 человек.

#Анастасия Федосеенко#Медицина#Коронавирус#Белгородская область#Ковид#Всегда актуально
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