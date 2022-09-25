Дожди и ветер будут в Белгородской области в понедельник

Днём в понедельник, 26 сентября, в Белгородской области будут небольшие дожди. Температура воздуха ночью опустится до +4 ˚С, а днём поднимется до +17 ˚С, отметили в пресс-службе регионального МЧС. Ветер южный 6–11 м/с.
По данным Гидрометцентра, в понедельник температура воздуха ночью в Белгороде будет +7 ˚С, а днём поднимется до +14 ˚С. Синоптики обещают облачную погоду, а также юго-западный ветер со скоростью 2–4 м/с.
В Старом Осколе в ночь с воскресенья на понедельник будет до +7 ˚С, а днём температура поднимется до +13 ˚С. Ветер юго-западный 2–4 м/с.