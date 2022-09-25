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Беженцы из ЛДНР проголосовали на референдуме в Белгороде

25 сентября 11:59
Фото: Bel.ru
Вынужденные переселенцы надеются, что республики станут частью Российской Федерации, сообщает РИА «Новости».

Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик приняли участие в референдуме на выездном избирательном участке в Белгороде. Как рассказала жительница Луганска Елена Михайлова, люди восемь лет ждали, когда республика присоединится к России.

Проснулись — и начала рассказывать девчонкам, что такое референдум. Говорю, это голосование, где Луганск официально пристроится к России, и мы будем теперь как одна большая держава.
Елена Михайлова

Ещё один беженец из Светлодарска (ДНР) Алексей Романенко переехал к сыну в Белгородский район ещё в декабре прошлого года, отмечает издание. Такое решение семья приняла после того, как возле их дома взорвалась мина.

Надежды самые большие, вперёд за Россию!
Алексей Романенко

Как ранее заявлял председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев, в Белгородской области будут работать зарубежные комиссии, из которых три — по ДНР, три — по ЛНР, а также по одной комиссии по Херсонской и Запорожской областям.

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