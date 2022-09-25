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Белгородцы жалуются на частичную мобилизацию и стоят в очереди перед военторгом

25 сентября 16:00
Фото: Bel.ru
Губернатор получил более 600 обращений по частичной мобилизации, Путин подписал указ об отсрочке студентам, а в Старом Осколе люди покупают экипировку.

Как обратиться к властям по вопросам частичной мобилизации?

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил свыше 600 обращений, которые касаются частичной мобилизации в РФ. Обратиться к чиновнику можно через службу «122», приёмную или с помощью чат-бота в «Телеграме» (@mobilization_BO_bot).

Белгородцы прислали губернатору более 600 обращений по частичной мобилизации
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Отсрочка для студентов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации. Это распространяется только на тех студентов, которые получают высшее (или среднее профессиональное образование) на очной (или очно-заочной) форме обучения.

Путин подписал указ об отсрочке студентам очной и очно-заочной формы обучения
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Очередь перед военторгом

В Старом Осколе местные жители выстроились в очередь перед магазином с экипировкой. Фото длинной очереди появилось в Сети 25 сентября. Владелец военторга уточнил, что не спекулирует на ценах.

В Старом Осколе перед военторгом выстроилась большая очередь
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#Анастасия Федосеенко#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Военная мобилизация#Белгородская область#Частичная мобилизация#Военкомат#Магазин
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