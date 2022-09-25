Белгородцы жалуются на частичную мобилизацию и стоят в очереди перед военторгом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил свыше 600 обращений, которые касаются частичной мобилизации в РФ. Обратиться к чиновнику можно через службу «122», приёмную или с помощью чат-бота в «Телеграме» (@mobilization_BO_bot).
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации. Это распространяется только на тех студентов, которые получают высшее (или среднее профессиональное образование) на очной (или очно-заочной) форме обучения.
В Старом Осколе местные жители выстроились в очередь перед магазином с экипировкой. Фото длинной очереди появилось в Сети 25 сентября. Владелец военторга уточнил, что не спекулирует на ценах.