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Жители ЛДНР в Белгородской области продолжают голосовать на референдумах

24 сентября 12:45
Фото: избирательная комиссия Белгородской области
Сегодня — второй день голосования. В региональном избиркоме сообщают, что избиратели приходят на участки целыми семьями. Безопасность членов комиссии и участников референдума обеспечивают полицейские. Первый день голосования прошёл без нарушений.

В Белгородской области продолжается голосование на референдумах о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Члены комиссии работают на заграничных участках, выезжают на дом. В избиркоме сообщают, что иногда голосовать приходят целыми семьями.

Работает и кол-центр по номеру 8(4722) 41-46-12. Операторы разъясняют порядок голосования всем желающим. Только за первый час работы 24 сентября поступило 17 звонков.

Безопасность членов комиссии и участников референдума обеспечивают полицейские. Они работают как на участках, так и при голосовании вне помещения.

По словам главы регионального избиркома Игоря Лазарева, первый день, 23 сентября, прошёл без нарушений и замечаний. Активность избирателей была высокой.

Проголосовать можно, напомним, на заграничных участках в конгресс-отеле «АМАКС» в Белгороде, на базе детского лагеря «Солнышко» в Алексеевском горокруге и в ЦМИ «Мир» в Прохоровке.

Фото: избирательная комиссия Белгородской области
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#Инна Рогова#Политика#Белгородская область#ЛНР#ДНР#Запорожская область#Херсонская область#Избирком#Референдум#Голосование
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