Жители ЛДНР в Белгородской области продолжают голосовать на референдумах

В Белгородской области продолжается голосование на референдумах о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Члены комиссии работают на заграничных участках, выезжают на дом. В избиркоме сообщают, что иногда голосовать приходят целыми семьями.