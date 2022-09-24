Воскресенье встретит белгородцев туманом, дождём и сильным ветром

В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в регионе. Ночью пройдут дожди. Температура опустится до 6–8 ˚С. Утром возможен туман. Днём небольшой дождь и 11–13 ˚С. Ветер западной четверти 9–14 м/с. Местами его порывы могут усилиться до 18 м/с.
25 сентября в Белгороде в ночное время ожидается дождь и 7 ˚С. Днём будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до 13 ˚С. Немного теплее погода в областном центре будет в понедельник, 26 сентября. Ночью 8 ˚С и без осадков. В светлое время суток потеплеет до 16 ˚С.
Дожди в Белгороде начнутся с 27 сентября. Синоптики обещают 11 ˚С в тёмное время суток и до 16 ˚С днём.