Воскресенье встретит белгородцев туманом, дождём и сильным ветром

25 сентября в Белгороде в ночное время ожидается дождь и 7 ˚С. Днём будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до 13 ˚С. Немного теплее погода в областном центре будет в понедельник, 26 сентября. Ночью 8 ˚С и без осадков. В светлое время суток потеплеет до 16 ˚С.