Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Воскресенье встретит белгородцев туманом, дождём и сильным ветром

24 сентября 13:47
Фото: Bel.ru
Ночью в регионе обещают 6–8 ˚С. В светлое время суток потеплеет до 11–13 ˚С. Порывы ветра могут достигать18 м/с. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в регионе. Ночью пройдут дожди. Температура опустится до 6–8 ˚С. Утром возможен туман. Днём небольшой дождь и 11–13 ˚С. Ветер западной четверти 9–14 м/с. Местами его порывы могут усилиться до 18 м/с. 

25 сентября в Белгороде в ночное время ожидается дождь и 7 ˚С. Днём будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до 13 ˚С. Немного теплее погода в областном центре будет в понедельник, 26 сентября. Ночью 8 ˚С и без осадков. В светлое время суток потеплеет до 16 ˚С.

Дожди в Белгороде начнутся с 27 сентября. Синоптики обещают 11 ˚С в тёмное время суток и до 16 ˚С днём.

Читайте также:
Дожди и туман ожидаются в Белгородской областиДождь и туман обещают синоптики белгородцам на пятницуНа Белгородскую область надвигаются гроза и сильные дожди
#Общество#Погода#Белгородская область#Прогноз погоды#Дождь#Туман#Ветер#МЧС#Наталья Корявых
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18