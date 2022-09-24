В Белгородской области автомобилистка наехала на сидевшего ночью на дороге мужчину

Ещё одна авария накануне произошла в Белгородском районе. Неустановленный водитель ехал со стороны Белгорода в сторону Новосадового и столкнулся с автомобилем «ЛДВ Максус». Второе авто выехало на встречку и столкнулось с иномаркой. Пострадал водитель «ЛДВ Максус». Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Виновника аварии разыскивают.