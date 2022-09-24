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В Белгородской области автомобилистка наехала на сидевшего ночью на дороге мужчину

24 сентября 12:51
Фото: Bel.ru
В результате ДТП 45-летний мужчина получил травмы, сообщили в региональном УМВД.

В Строителе Яковлевского горокруга ночью 32-летняя водитель ВАЗа наехала на мужчину, сидящего на проезжей части. Пешеход пострадал.

В Старооскольском горокруге на федеральной трассе М2 «Крым» женщина за рулём Chevrolet Cobalt превысила скорость и врезалась в дорожное ограждение. В аварии травмы получили семилетняя и 35-летняя пассажирки.

В Старом Осколе 18-летний водитель ВАЗ-21103 не уступил дорогу 19-летнему водителю «Лады Приоры». Машины столкнулись. Пострадали водитель «Лады Приоры» и его 19-летний пассажир.

В Шебекинском горокруге на дороге Шебекино — Короча водитель «Лады Приоры» не выдержал дистанцию и въехал в трактор с прицепом. В аварии пострадал водитель легковушки.

Ещё одна авария накануне произошла в Белгородском районе. Неустановленный водитель ехал со стороны Белгорода в сторону Новосадового и столкнулся с автомобилем «ЛДВ Максус». Второе авто выехало на встречку и столкнулось с иномаркой. Пострадал водитель «ЛДВ Максус». Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Виновника аварии разыскивают.

В Белгороде на улице Калинина 32-летний водитель УАЗа при повороте столкнулся с ВАЗом. Водители автомобилей получили травмы.

Фото: УМВД России по Белгородской области
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#Происшествия#Белгородская область#ДТП#Аварии#Наталья Корявых
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