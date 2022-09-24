В белгородском минстрое объяснили рассылку писем строителям при мобилизации

Белгородским строительным компаниям рассылают письма с требованием прислать списки своих сотрудников. В региональном минстрое объяснили причину этой рассылки.
Руководители должны подготовить списки с указанием ФИО и других данных оформленных у них сотрудников. При этом строители должны работать на критически важных специальностях. Отправителем писем значится управление капитального строительства области.
В минстрое факт рассылки писем в связи с частичной мобилизацией подтвердили. Чиновники пояснили, что аналитику проводят для перераспределения трудовых ресурсов. Также формируют кадровый резерв в строительной отрасли.