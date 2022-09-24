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В белгородском минстрое объяснили рассылку писем строителям при мобилизации

24 сентября 06:55
Фото: Bel.ru
От строительных компаний просят отправлять списки сотрудников, которые работают только по критически важным специальностям, пишет Go31.

Белгородским строительным компаниям рассылают письма с требованием прислать списки своих сотрудников. В региональном минстрое объяснили причину этой рассылки.

Руководители должны подготовить списки с указанием ФИО и других данных оформленных у них сотрудников. При этом строители должны работать на критически важных специальностях. Отправителем писем значится управление капитального строительства области.

В минстрое факт рассылки писем в связи с частичной мобилизацией подтвердили. Чиновники пояснили, что аналитику проводят для перераспределения трудовых ресурсов. Также формируют кадровый резерв в строительной отрасли.

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#Общество#Военная мобилизация#Белгородская область#Список#Рассылка#Минстрой#Строители#Наталья Корявых
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