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Тарифы на коммунальные услуги в России повысят в 2022 году дважды

24 сентября 11:52
Фото: Bel.ru
Индексация тарифов ЖКХ пройдёт на восемь месяцев раньше запланированного — 1 декабря, сообщает «Российская газета».
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ЖКХ

Тарифы на коммуналку в России в 2022 году повышают дважды. Индексация пройдёт на восемь месяцев раньше запланированного срока — 1 декабря. Изначально её собирались проводить в июле 2023 года.

В правительстве пообещали, что тарифы взамен заморозят до июля 2024 года. Уровень индексации в целом по стране не превысит 9%. Цены же в среднем вырастут примерно на 324 рубля.

В Минэкономразвития пояснили, что мера необходима для обновления коммунальной инфраструктуры. Ранее индексацию тарифов проводили 1 июля. Цены на тот момент выросли на 2,9–6,5%.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому тарифы на услуги ЖКХ будут индексировать раз в пять лет. Изменения затронут и Белгородскую область.

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#Общество#ЖКХ#Индексация#Комуслуги#Тариф#Наталья Корявых
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