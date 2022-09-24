Тарифы на коммунальные услуги в России повысят в 2022 году дважды

Тарифы на коммуналку в России в 2022 году повышают дважды. Индексация пройдёт на восемь месяцев раньше запланированного срока — 1 декабря. Изначально её собирались проводить в июле 2023 года.
В правительстве пообещали, что тарифы взамен заморозят до июля 2024 года. Уровень индексации в целом по стране не превысит 9%. Цены же в среднем вырастут примерно на 324 рубля.
В Минэкономразвития пояснили, что мера необходима для обновления коммунальной инфраструктуры. Ранее индексацию тарифов проводили 1 июля. Цены на тот момент выросли на 2,9–6,5%.
Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому тарифы на услуги ЖКХ будут индексировать раз в пять лет. Изменения затронут и Белгородскую область.