Низовой мост на Волчанской в Белгороде обещают отремонтировать до 1 декабря

В Белгороде продолжается ремонт низового моста на Волчанской. В этот раз мэр Иванов обещает, что работы закончат к 1 декабря. Тем не менее движение на участке должны открыть раньше этой даты — к ноябрю.
На низовом мосту строители уже уложили тротуарные плиты и цокольную часть барьерного ограждения. Теперь они занимаются ремонтом бетонных элементов моста, заливают бортик вдоль тротуара, переключают кабельные линии.
Ремонтные работы на мосту через Северский Донец не проводили 40 лет. На капремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили 100 млн рублей.
Напомним, в августе из-за ДТП на ремонтируемом мосту произошёл транспортный коллапс. Люди выходили из своих машин и шли пешком.