Мобилизованным белгородцам не нужно самим покупать форму

Вопрос о покупке формы прозвучал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 23 сентября.
Сегодня мобилизовали моего сына. Скажите, их обеспечат формой: каски, жилеты? Или это должны покупать мы, их родители?
Евгений Бурдунов
Вячеслав Гладков ответил, что этого делать не стоит.
Конечно, нет. Даже не думайте об этом. Это всё — полномочия Министерства обороны РФ.
Вячеслав Гладков
Частичную мобилизацию объявили 21 сентября. Ранее белгородцы жаловались на беспорядок в её проведении. Мужчин долго не могли пристроить в какую-либо воинскую часть для перераспределения, им пришлось ночевать в автобусах. Губернатор пообещал, что больше такое не должно повториться.
Задать вопросы по теме частичной мобилизации можно по номеру 122.