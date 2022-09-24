Мобилизованным белгородцам не нужно самим покупать форму

Частичную мобилизацию объявили 21 сентября. Ранее белгородцы жаловались на беспорядок в её проведении. Мужчин долго не могли пристроить в какую-либо воинскую часть для перераспределения, им пришлось ночевать в автобусах. Губернатор пообещал, что больше такое не должно повториться.