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Мобилизованным белгородцам не нужно самим покупать форму

24 сентября 07:17
Фото: Bel.ru
Родители военнослужащих волнуются, что нужно покупать обмундирование самостоятельно. Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что этого делать не стоит.

Вопрос о покупке формы прозвучал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 23 сентября.

Сегодня мобилизовали моего сына. Скажите, их обеспечат формой: каски, жилеты? Или это должны покупать мы, их родители?
Евгений Бурдунов

Вячеслав Гладков ответил, что этого делать не стоит.

Конечно, нет. Даже не думайте об этом. Это всё — полномочия Министерства обороны РФ.
Вячеслав Гладков

Частичную мобилизацию объявили 21 сентября. Ранее белгородцы жаловались на беспорядок в её проведении. Мужчин долго не могли пристроить в какую-либо воинскую часть для перераспределения, им пришлось ночевать в автобусах. Губернатор пообещал, что больше такое не должно повториться.

Задать вопросы по теме частичной мобилизации можно по номеру 122.

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#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Форма#Минобороны#Инна Рогова
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