Минобороны: Большинство белгородцев приходят в военкомат, не дожидаясь повесток

По данным ведомства, большинство граждан приходили в военкомат в Белгороде, не дожидаясь повестки. Такую картину Минобороны наблюдало 23 сентября.
В военкомат приходили офицеры запаса. Они интересовались, нужна ли их военно-учётная специальность (ВУС) на текущий момент.
Среди пришедших также были представители различных предприятий: они получали повестки на своих работников.
Частичная мобилизация началась 21 сентября. О том, как в Белгороде провожали первых резервистов, читайте в материале «Бел.Ру».