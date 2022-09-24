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Минобороны: Большинство белгородцев приходят в военкомат, не дожидаясь повесток

24 сентября 09:26
Фото: кадр из видео Минобороны РФ
Среди пришедших в военный комиссариат есть и офицеры запаса, уточняющие, нужна ли их учётная специальность. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, большинство граждан приходили в военкомат в Белгороде, не дожидаясь повестки. Такую картину Минобороны наблюдало 23 сентября.

В военкомат приходили офицеры запаса. Они интересовались, нужна ли их военно-учётная специальность (ВУС) на текущий момент.

Среди пришедших также были представители различных предприятий: они получали повестки на своих работников.

Частичная мобилизация началась 21 сентября. О том, как в Белгороде провожали первых резервистов, читайте в материале «Бел.Ру».

Фото: Минобороны РФ
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