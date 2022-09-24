Лауреаты премии FishCorr получили награды за работы в области экологии

Глава Росрыболовства Илья Шестаков поприветствовал участников нацпремии. В своем выступлении он отметил наличие больших запасов уникальных биологических ресурсов нашей страны, которые нужно использовать бережно и эффективно, стремясь к поддержанию экобаланса. По мнению Шестакова, общественности необходимо рассказывать о развитии российской рыбной отрасли, ее богатых ресурсах, технологиях и направлениях дальнейшего развития.