Лауреаты премии FishCorr получили награды за работы в области экологии

ФГБУ «Главрыбвод» и Росрыболовство отметили лучших представителей СМИ, которые представили на конкурс материалы о решении проблем экологии, развитии рыбного хозяйства в России и сохранении водных биоресурсов.
Эта церемония проводится уже в третий раз. Более ста представителей СМИ со всей Российской Федерации пожелали стать участниками конкурса, передает издание newia.ru.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков поприветствовал участников нацпремии. В своем выступлении он отметил наличие больших запасов уникальных биологических ресурсов нашей страны, которые нужно использовать бережно и эффективно, стремясь к поддержанию экобаланса. По мнению Шестакова, общественности необходимо рассказывать о развитии российской рыбной отрасли, ее богатых ресурсах, технологиях и направлениях дальнейшего развития.
Илья Шестаков отметил, что журналисты проявляют большой интерес к теме устойчивости и перспективных направлений развития российского рыбохозяйственного комплекса. Эта сфера имеет большое значение для достижения независимости нашего государства в плане продовольствия.
Глава Росрыболовства также рассказал о тенденции роста заявок на участие в нацпремии FishCorr. Так, в 2022 году этот показатель увеличился вдвое.
В заключение глава Росрыболовства выразил уверенность в том, что премия FishCorr станет стимулом для дальнейшего развития отечественной журналистики.
Первое место в номинации «Лучший материал в федеральных СМИ» досталось корреспонденту и заведующей Дальневосточным бюро ВГТРК Ксении Колчиной.
Лауреатом в номинации «Лучшая телевизионная программа/спецрепортаж по тематике развития рыбохозяйственной отрасли и восстановления водных биоресурсов» стал спецкорр из ГТРК «Санкт-Петербург» Леонид Апанасов.
В категории «Лучший материал в региональных СМИ» одержал победу корреспондент, шеф-редактор ГТРК «Калининград» Алексей Анкудинов.
Редактор интернет-портала Fishnews.ru Алексей Середа стал лауреатом в номинации «Лучший материал в отраслевых СМИ».
Журналистка из «Вести-Карелия» Ильзина Егорова получила диплом первой степени в номинации «Лучшее СМИ или автор, активно освещающие тему экологии и восстановления водных биоресурсов».
Награда за лучший фотоматериал на тему развития рыбопромышленной отрасли и восстановления водных биоресурсов была вручена фотокорреспонденту информагентства «ТАСС» Юрию Смитюку.
Аида Ацугба, руководитель службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром инвест», также была награждена дипломом первой степени за «Лучший пресс-релиз по теме развития рыбопромышленной отрасли и восстановления водных биоресурсов».
В номинации для молодых участников «FishCorr Junior – лучший студенческий материал на тему развития рыбопромышленной отрасли и восстановления ВБР» жюри отметило астраханку Яну Левину, руководителя управления массовых коммуникаций и медиапроектов ФГБОУ ВО «АГТУ», главреда газеты «Вести АГТУ».