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Количество заболевших ковидом в Белгородской области вновь перевалило за 500

24 сентября 14:32
Фото: Bel.ru
В регионе за последние сутки зафиксировали 511 случаев заболевания. Помимо этого, есть умерший пациент. Статистику опубликовал областной оперштаб.

За сутки коронавирус диагностировали у 511 белгородцев. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 151 550 человек.

В лидерах по приросту заболеваемости остаётся Белгород — 243 случая. Высокий уровень наблюдается также в Старооскольском и Губкинском горокругах — 126 и 69 соответственно.

429 белгородцев лечатся в стационарах, восемь — в тяжёлом состоянии. 463 жителя региона по состоянию на 24 сентября победили заболевание. Всего в Белгородской области насчитывают 144 471 выздоровевшего.

За последние сутки скончался один человек — жительница Белгородского района 1976 года рождения. Она лечилась в горбольнице № 2.

С начала сентября коронавирус унёс жизни шестерых белгородцев. Общее число умерших выросло до 2288 человек.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Белгородская область#Ковид#Заболеваемость#Умершие#Наталья Корявых
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