Количество заболевших ковидом в Белгородской области вновь перевалило за 500

За сутки коронавирус диагностировали у 511 белгородцев. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 151 550 человек.
В лидерах по приросту заболеваемости остаётся Белгород — 243 случая. Высокий уровень наблюдается также в Старооскольском и Губкинском горокругах — 126 и 69 соответственно.
429 белгородцев лечатся в стационарах, восемь — в тяжёлом состоянии. 463 жителя региона по состоянию на 24 сентября победили заболевание. Всего в Белгородской области насчитывают 144 471 выздоровевшего.
За последние сутки скончался один человек — жительница Белгородского района 1976 года рождения. Она лечилась в горбольнице № 2.
С начала сентября коронавирус унёс жизни шестерых белгородцев. Общее число умерших выросло до 2288 человек.