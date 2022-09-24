Историей с ушедшим из детдома подростком займётся белгородский следком

14-летний воспитанник старооскольского центра «Старт» ушёл 23 сентября. Где он сейчас, до сих пор неизвестно. Это не первый раз, когда подросток сбегает из детдома. Обстоятельства происшествия проверят следком.

Сюжет Новости Старого Оскола