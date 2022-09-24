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Историей с ушедшим из детдома подростком займётся белгородский следком

24 сентября 13:22
Фото: Bel.ru
14-летний воспитанник старооскольского центра «Старт» ушёл 23 сентября. Где он сейчас, до сих пор неизвестно. Это не первый раз, когда подросток сбегает из детдома. Обстоятельства происшествия проверят следком.

Из центра развития и специализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт» в Старом Осколе ушёл 14-летний воспитанник. Об исчезновении Александра Ушакова вечером 23 сентября в полицию сообщила исполняющая обязанности директора учреждения.

Фото: следком Белгородской области


Следственный комитет проверят обстоятельства происшествия. Подростка ищут полицейские, волонтёры отряда «Лиза Алерт». Место проживания воспитанника центра уже осмотрено, опрошены очевидцы.

Это не первый раз, когда подросток уходит из детдома. Юный староосколец уже сбегал в начале апреля.

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#Инна Рогова#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Детдом#Поиск#Следственный комитет#Проверка#Подросток
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