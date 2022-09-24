Глава ЮГМК Юрченко: решение о проведении референдума поддерживаю всем сердцем

“Это по-настоящему судьбоносное событие, – отметил он. – Я всем сердцем поддерживаю решение о проведении референдума, которое приняли глава Донецкой народной республики Денис Владимирович Пушилин и глава Луганской народной республики Леонид Иванович Пасечник”, – добавил гендиректор ЮГМК. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Юрченко назвал референдум “восстановлением справедливости”, правом Донбасса, которое он завоевал в самом настоящем бою.
Евгений Юрченко, будучи руководителем Южного горно-металлургического комплекса, объединяющего крупнейшие заводы Донбасса, заявил о полезности этой меры для промышленности региона. При этом он особо выделил, что судьба народа для него намного важнее.
Как сообщил Юрченко, уже почти два года в силу своих возможностей ЮГМК принимает решения, цель которых – улучшить жизнь сотрудников компании к лучшему.
Генеральный директор ЮГМК выразил уверенность в том, что Донбасс ждет неизбежная победа, а затем – годы мирного, созидательного труда на благо Родины.
ЮГМК представляет собой вертикально ориентированную организацию, которая осуществляет внешнее управление крупными металлургическими, химическими и добывающими компаниями ЛДНР. Основные ее задачи – сохранить промышленный потенциал крупных предприятий Донбасса, обеспечить их нормальное функционирование и развивать социально-экономическую отрасль в ЛДНР.
В данный момент компании ЮГМК, которые находятся в крупнейших городах и населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик, предоставляют рабочие места более чем 22 тысячам человек. Кроме того, в ЛДНР это предприятие – крупнейший налогоплательщик.