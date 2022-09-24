Глава ЮГМК Юрченко: решение о проведении референдума поддерживаю всем сердцем

В данный момент компании ЮГМК, которые находятся в крупнейших городах и населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик, предоставляют рабочие места более чем 22 тысячам человек. Кроме того, в ЛДНР это предприятие – крупнейший налогоплательщик.