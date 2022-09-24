Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава ЮГМК Юрченко: решение о проведении референдума поддерживаю всем сердцем

23 сентября 21:42
Фото: фрагмент видео
Евгений Юрченко, генеральный директор ЮГМК, под управлением которого находятся крупнейшие активы металлургической сферы Донбасса, сделал обращение по поводу референдума о вхождении в состав России ряда освобожденных территорий Украины и ЛДНР.

“Это по-настоящему судьбоносное событие, – отметил он. – Я всем сердцем поддерживаю решение о проведении референдума, которое приняли глава Донецкой народной республики Денис Владимирович Пушилин и глава Луганской народной республики Леонид Иванович Пасечник”, – добавил гендиректор ЮГМК. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

 

Юрченко назвал референдум “восстановлением справедливости”, правом Донбасса, которое он завоевал в самом настоящем бою. 

 

Евгений Юрченко, будучи руководителем Южного горно-металлургического комплекса, объединяющего крупнейшие заводы Донбасса, заявил о полезности этой меры для промышленности региона. При этом он особо выделил, что судьба народа для него намного важнее. 

 

Как сообщил Юрченко, уже почти два года в силу своих возможностей ЮГМК принимает решения, цель которых – улучшить жизнь сотрудников компании к лучшему. 

 

Генеральный директор ЮГМК выразил уверенность в том, что Донбасс ждет неизбежная победа, а затем – годы мирного, созидательного труда на благо Родины.

 

ЮГМК представляет собой вертикально ориентированную организацию, которая осуществляет внешнее управление крупными металлургическими, химическими и добывающими компаниями ЛДНР. Основные ее задачи – сохранить промышленный потенциал крупных предприятий Донбасса, обеспечить их нормальное функционирование и развивать социально-экономическую отрасль в ЛДНР.

 

В данный момент компании ЮГМК, которые находятся в крупнейших городах и населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик, предоставляют рабочие места более чем 22 тысячам человек. Кроме того, в ЛДНР это предприятие  – крупнейший налогоплательщик.

 

#Марина Колодкина#Общество#Видео
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18