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Белгородцы снова могут купить билеты до Санкт-Петербурга

24 сентября 08:48
Фото: Правительство Белгородской области
Железнодорожный вокзал
Ранее продажу приостановили из-за ремонта железнодорожных путей, сообщили в региональном правительстве.

Белгородцы, которые хотят уехать в Петербург, вновь могут покупать билеты до Северной столицы. Ранее их продажу приостановили из-за ремонта железной дороги.

На время проведения работ по ремонту железнодорожного полотна на полигоне Октябрьской железной дороги скорректировали график движения поездов от областного центра до Санкт-Петербурга.

С 23 октября по 1 ноября и с 9 по 13 ноября на участке от Москвы по Питера увеличат время в пути на 10–19 минут — в зависимости от поезда. Белгородцы могут ознакомиться с расписанием на сайте РЖД.

Напомним, ранее сообщалось об отсутствии прямых железнодорожных рейсов с 23 октября по 1 ноября из Белгорода в Санкт-Петербург. Изменения произошли как раз из-за ремонта ж/д путей.

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#Общество#Белгород#Санкт-петербург#Ржд#Поезд#Билеты#Наталья Корявых
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