Белгородцы снова могут купить билеты до Санкт-Петербурга

Белгородцы, которые хотят уехать в Петербург, вновь могут покупать билеты до Северной столицы. Ранее их продажу приостановили из-за ремонта железной дороги.
На время проведения работ по ремонту железнодорожного полотна на полигоне Октябрьской железной дороги скорректировали график движения поездов от областного центра до Санкт-Петербурга.
С 23 октября по 1 ноября и с 9 по 13 ноября на участке от Москвы по Питера увеличат время в пути на 10–19 минут — в зависимости от поезда. Белгородцы могут ознакомиться с расписанием на сайте РЖД.
Напомним, ранее сообщалось об отсутствии прямых железнодорожных рейсов с 23 октября по 1 ноября из Белгорода в Санкт-Петербург. Изменения произошли как раз из-за ремонта ж/д путей.